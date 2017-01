Pub

O Casino Estoril acolhe a 1 de março uma festa de homenagem aos 90 anos de vida e 75 de carreira de Ruy de Carvalho, com a presença de vários artistas

A família de Ruy de Carvalho está a preparar uma festa de homenagem para assinalar o 90.º aniversário e os 75 anos de carreira de uma das principais figuras do mundo artístico em Portugal. A festa está marcada para o dia 1 de março no Salão Preto e Prata do Casino Estoril.

A comemoração das nove décadas do veterano ator contará com a participação do seu filho e neto, João e Henrique de Carvalho, e de cantores como Dulce Pontes, Rui Veloso, Luís Represas, Fernando Pereira e Toy, entre outros artistas. Os bilhetes já estão à venda e deverão ser reservados através do e-mail habuspletus.geral@gmail.com.

Com uma carreira ímpar no mundo da representação, no cinema, na televisão e no teatro, Ruy de Carvalho está atualmente no elenco da série da RTP1 O Sábio, tendo entrado, antes disso, em produções televisivas como Massa Fresca e Bem-vindos a Beirais. Há duas semanas, o ator terminou a participação na peça As Árvores Morrem de Pé, que esteve três meses em cena.