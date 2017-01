Pub

A princesa monegasca Carolina, filha mais velha de Rainier III e Grace Kelly, celebra esta segunda-feira 60 anos, numa altura em que, sendo mãe de quatro filhos, se prepara para receber o quarto neto.

É a cerca de um mês de ser avó pela quarta vez que Carolina do Mónaco celebra seis décadas de vida. A filha mais velha de Rainier III e Grace Kelly comemora esta segunda-feira 60 anos, numa altura em que se prepara para acolher mais um neto, o primeiro filho de Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo, que deverá nascer em fevereiro.

O bebé juntar-se-á, assim, aos três netos que a princesa monegasca, muitas vezes descrita na imprensa internacional como "uma das mais elegantes e bonitas" figuras da realeza europeia, já têm: Sasha, de três anos, Raphael, de dois, e India, de um ano.

Um papel a quadruplicar que também se estende à maternidade. A irmã mais velha dos príncipes Alberto e Stéphanie do Mónaco é mãe, para além do já referido Pierre, de Charlotte, Andrea e Alexandra. Os três primeiros são fruto do seu casamento com Stefano Casiraghi, que começou em 1983 e durou sete anos, e a última surge da atual relação com o Príncipe Ernesto de Hanover, com quem está casada desde 1999.

Fluente em cinco línguas (francês, inglês, espanhol, alemão e italiano), Carolina do Mónaco frequentou durante vários anos o colégio interno católico St. Mary's Ascot, em Inglaterra, tendo depois estudado Filosofia, Psicologia e Biologia na Universidade Sorbonne, em Paris.

A princesa monegasca, que gosta de nadar, andar a cavalo e praticar ski com alguma frequência, perdeu a mãe, Grace Kelly, em 1982, um dia depois de a eterna diva de Hollywood ter tido um acidente de carro. O pai, Rainier III acabaria por morrer em 2005, um mês depois de ter sido hospitalizado com uma infeção pulmonar.

