Craque argentino pediu aos convidados, muitos deles grandes estrelas do futebol, para doarem dinheiro para solidariedade. O total amealhado ficou abaixo das expetativas

Mãos largas? Solidários? Nada disso. Os convidados do casamento de Lionel Messi com Antonela Roccuzzo, a 30 de junho, foram muito poupadinhos na prenda que ofereceram ao casal. O craque argentino e a então noiva pediram apenas um contributo monetário para doar a uma instituição de solidariedade e, sabe-se agora, cada convidado deu, em média, 37 euros, segundo revelou a imprensa local.

No total, os cerca de 260 convidados que marcaram presença na cerimónia civil, realizada num hotel de Rosário, terra-natal do jogador, ofereceram 9,562 euros. "A miserável prenda de casamento", diz o jornal argentino Clarín, que refere a "indignação" que provoca o valor em causa quando se sabe que muitos dos convidados são grandes estrelas internacionais do futebol que ganham milhões.

Os nove mil euros foram doados à Fundación Techo Argentina, uma organização não governamental que promove a construção de habitações sociais para a população mais necessitada. A ONG agradeceu à família Messi-Roccuzzo e anunciou que os canais habituais para donativos continuam abertos, até porque, diz, algumas transferências registadas do exterior não foram concretizadas com sucesso. Até ao momento foram erguidas 10 casas-abrigo com o dinheiro angariado.

Angel Di Maria, Sergio Romero, Luis Suarez, Sergio Busquets, Maxi Rodriguez, Jordi Alba, Carles Puyol, Sergio Aguero, Xavi Hernandez e Gerard Piqué foram alguns dos jogadores de futebol que estiveram no asamento de Messi.