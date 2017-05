Pub

A Rainha Isabel II pode ser considerada a figura pública mais privada do mundo.

Está no trono real há 65 anos e tornou-se uma das personalidades mais reconhecidas do planeta. Raramente fala sobre si e nunca dá entrevistas aos media. Muitas pessoas só a conhecem por causa do seu rosto severo e da sua deslumbrante coleção de chapéus.

