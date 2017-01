Pub

Obama acabou com a política de pés secos/pés molhados ao abrigo do processo de normalização de relações com a ilha

O engenheiro eletrotécnico Yuniesky Marcos Roque, de 32 anos, e o filho Kevin, de 7, foram os últimos cubanos a cruzar a fronteira entre o México e os EUA sem um visto. "Estou muito emocionado. Eu vim por ele, para que possa ter um futuro melhor. Estou aliviado por termos conseguido, mas triste pelos outros que estão à espera na ponte", disse ao jornal El Nuevo Herald. O anúncio do fim da política de pés secos/pés molhados apanhou 15 cubanos já sobre a ponte que liga Nuevo Laredo, no México, a Laredo, no Texas, que nos últimos anos tem sido a principal porta de entrada nos EUA dos que saíram da ilha. Muitos mais ficaram no caminho.

"Imagine como me sinto depois de ter estado seis dias e seis noites a correr pelo rio, pela selva, na humidade", disse à Reuters José Enrique Manreza, num refúgio para imigrantes em Tapachula, no sul do México. O cubano que administrava um armazém em Havana antes de partir, calcula ter gasto dez mil dólares na viagem, incluindo um voo para a Guiana Francesa, guias para atravessar a América do Sul e subornos para se defender de agressores. "Perdemos tudo", desabafou.

A política de pés secos/pés molhados foi aprovada pelo ex-presidente Bill Clinton em 1995, em plena crise dos balseros. Estabelecia que só os cubanos que pisassem solo norte-americano podiam ficar. Aqueles que eram apanhados ainda no estreito da Florida, eram devolvidos à ilha ou a países terceiros. Na realidade, diminuía o alcance da Lei de Ajuste Cubano, de 1966, que dizia que todos eles podiam pedir a autorização de residência um ano e um dia após chegarem aos EUA.

"Com efeitos imediatos, os cubanos que tentem entrar ilegalmente nos EUA e não se qualifiquem para receber ajuda humanitária estarão sujeitos a remoção, de acordo com a lei dos EUA. Ao dar este passo, estamos a tratar os migrantes cubanos da mesma forma que tratamos os migrantes de qualquer outro país", disse num comunicado o presidente norte-americano, Barack Obama. Washington e Havana reataram relações diplomáticas em julho de 2015, depois de mais de meio século de costas voltadas. Desde então, temendo a decisão agora tomada, o número de cubanos a ir para os EUA aumentou. Em 2014, tinham sido menos de 25 mil. No ano passado, foram mais de 45 mil - 41 através da fronteira com o México e quase 35 mil pela ponte em Laredo.

O governo cubano congratulou-se com a decisão de Obama, algo que já reclamava há anos: "A política de pés secos/pés molhados constituía até agora um estímulo à emigração ilegal, ao tráfico de emigrantes e às entradas irregulares nos EUA", referiu o executivo de Raúl Castro. Ao abrigo do acordo, negociado ao longo de um ano, Havana compromete-se a acolher os cubanos que sejam expulsos, tal como agora aceita o regresso dos que são intercetados no mar.

Mais de dois milhões de cubanos deixaram a ilha depois da Revolução de 1959, tendo cerca de 80% partido para os EUA - em especial a Florida. O presidente da câmara de Miami, Tomas Regalado, um exilado cubano, criticou Obama por ter dado a Castro "um presente de despedida", explicando que isto não vai travar o fluxo de cubanos. Mas organizações de exilados, como a Fundação Nacional Cubano-americana, não criticaram a decisão. Só a eliminação do programa que garantia passagem segura para os médicos e profissionais de saúde que Cuba envia para outros países e que consideram ser "escravos modernos". Só em 2015, entraram 1663 profissionais de saúde cubanos nos EUA.