Presidentes dos EUA e da China têm hoje encontro marcado. Steve Bannon, chefe de estratégia da Casa Branca, foi ontem afastado do Conselho de Segurança Nacional

Está entre as relações bilaterais mais importantes do mundo. Uma eventual zanga entre Washington e Pequim pode ter consequências globais. O encontro de hoje entre Donald Trump e Xi Jinping irá definir o tom da relação futura entre os presidentes dos EUA e da China.

"Vai ser difícil. Não podemos continuar a ter enormes défices comerciais e perdas de emprego. As empresas americanas devem procurar outras alternativas", escreveu Donald Trump no Twitter, na semana passada, antecipando a reunião de hoje com o líder chinês.

Além das questões comerciais, a Coreia do Norte será outro dos assuntos sobre os quais Trump e Xi irão trocar opiniões. "Se a China não resolver a Coreia do Norte resolvemos nós. A China tem uma grande influência sobre a Coreia do Norte e ou decidem ajudar-nos ou não", afirmou Trump no início desta semana numa entrevista ao Financial Times. Resta saber que medidas o presidente dos EUA pretende adotar se Pyongyang insistir nos testes de armamento e no programa nuclear. Ainda ontem o regime de Kim Jong-un voltou a ensaiar o lançamento de um míssil balístico.

Segundo um texto de análise feita pela Reuters, é muito mais aquilo que distingue os dois líderes do que aquilo que os une. Trump é muitas vezes imponderado, exuberante e chega a ser colérico. Xi é mais gélido, cerebral e previsível. Para a agência de notícias um e outro fazem um "casal estranho".

De acordo com o The Guardian, o líder chinês chegará ao encontro de hoje no resort de Mar-a-Lago, na Florida, na mó de cima e com os trunfos na mão. "Em contraste com a liderança incontestada de Xi, Trump encontra-se numa posição mais fraca, com várias investigações que envolvem o seu governo e incapaz, até agora, de fazer cumprir aquilo que prometeu", pode ler-se no diário britânico.

Conta a Reuters que Jared Kushner, marido de Ivanka Trump e conselheiro do genro presidente, terá passado as últimas semanas em contacto com enviados do governo chinês para tentar alisar as arestas diplomáticas entre os dois países, de forma a facilitar o encontro de hoje entre os dois líderes. O momento mais tenso entre Trump e Pequim deu-se quando o então presidente eleito decidiu aceitar um telefonema de Tsai Ing-wen, a presidente de Taiwan, tendo dado a entender que Washington não fecharia a porta a reconhecer uma eventual declaração de independência da ilha em relação a Pequim. Mais tarde o presidente dos EUA acabou por retroceder, afirmando que Washington continuava a defender a política de "uma só China".

Os encontros entre os presidentes norte-americanos e os seus homólogos chineses costumam ter um guião mais detalhado do que o que acontece com os chefes de estado de outros países. "Garantir que o presidente Xi não perde a face nem fica numa posição desconfortável é um prioridade", assegura uma fonte oficial chinesa citada pela agência Reuters. Estes receios são ainda mais ampliados tendo em conta o caráter imprevisível de Trump.

Na véspera do encontro com Xi Jinping, essa imprevisibilidade de fez mais uma vítima . O presidente dos EUA decidiu afastar do Conselho de Segurança Nacional o chefe de estratégia da Casa Branca, Steve Bannon. A saída daquela que é tida como uma das vozes mais radicais dentro da Administração foi justificada em off por uma fonte da Casa Branca, que alegou que Bannon já não fazia falta no órgão, uma vez que tinha sido lá colocado para supervisionar a atuação do ex-Conselheiro para a Segurança Nacional, Michael Flynn - afastado na sequência de conversas que manteve com o embaixador russo nos EUA.

"Talvez não seja nada, mas as notícias da despromoção de Bannon, um conhecido inimigo da China, surgem na véspera de um encontro bilateral decisivo do presidente dos EUA com Xi", escrevia ontem no Twitter David Axelrod, politólogo norte-americano e habitual comentador da CNN. No ano passado, ainda antes da eleição de Trump, Bannon tinha uma certeza: nos próximos 10 anos EUA e China vão travar uma guerra pelas ilhas no Mar do Sul da China.

Como será o aperto de mão hoje entre Trump e Xi? Mais longo do que os 19 segundos que durou o cumprimento com Shinzo Abe, o primeiro-ministro japonês? Ou irá o presidente dos EUA ignorar a formalidade, tal como fez com a chanceler alemã Angela Merkel?