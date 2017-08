Pub

Decisão de Donald Trump já foi criticada até por republicanos. Joe Arpaio tinha sido condenado em caso de discriminação racial

"Tenho o prazer de informar de que acabei de conceder um perdão total ao antigo xerife Joe Arpaio, um patriota americano de 85 anos. Ele manteve o Arizona seguro!", explicou no Twitter Donald Trump, pouco depois de a Casa Branca ter anunciado a decisão do presidente, que se baseava numa vida e carreira que "personifica o serviço público altruísta". Arpaio foi condenado em julho de desrespeito ao tribunal por desafiar uma ordem para parar de discriminar latinos.

Arpaio, que se autointitulava "o xerife mais duro na América", não conseguiu ser reeleito em novembro xerife do condado de Maricopa, no Arizona, após 24 anos no cargo. Tornou-se conhecido por deter centenas de imigrantes ilegais que mantinha numa zona de tendas, à qual chamava campo de concentração, forçando-os a usar roupa interior cor-de-rosa e servindo-lhes apenas duas refeições por dia. Foi também notícia por investigar as acusações infundadas feitas por Donald Trump de que Barack Obama não era cidadão dos Estados Unidos.

A 31 de julho foi condenado pela juíza Susan Bolton, que decidiu que Joe Arpaio tinha violado uma imposição de 2011 que impedia os seus agentes de pararem e deterem condutores latinos apenas por suspeitarem que eram imigrantes ilegais. O xerife admitiu que tinha desobedecido inadvertidamente à ordem do tribunal, mas que não havia cometido nenhum crime. Acrescentou que este processo era uma tentativa política da administração Obama de minar a sua reeleição.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A leitura da sentença estava marcada para 5 de outubro e o antigo agente da autoridade incorria numa multa e numa pena até seis meses de prisão. Uma questão resolvida agora com o perdão presidencial concedido por Donald Trump. "Tenho de agradecer ao presidente pelo que ele fez. Ele é um grande apoiante da aplicação da lei", declarou. Numa entrevista concedida ao jornal Arizona Republic, o antigo xerife não colocou de parte um regresso à vida pública. "Eu disse à minha mulher que já tinha acabado com a política. Mas agora decidi que não, devido ao que se está a passar. Eu não pedi um perdão. Não tem nada que ver com o perdão. Tenho vindo a dizer isto nos últimos dois meses. Tenho muito a oferecer", declarou.

Mas este não é o único caso de perdões presidenciais polémicos. Richard Nixon - o único chefe de Estado norte-americano a demitir-se, por causa do escândalo do Watergate - foi perdoado em 1974 pelo sucessor, Gerald Ford, que quis assim evitar um processo judicial demorado. Em 1992, George Bush decidiu também perdoar, dias antes do julgamento, Caspar Weinberger, secretário da Defesa de Ronald Reagan acusado de perjúrio e obstrução à justiça durante o Irão-Contras.

Já este ano, Chelsea Manning, soldado condenado a 35 anos de prisão por passar informações sobre operações militares no Afeganistão e Iraque à WikiLeaks, viu Barack Obama, apenas três dias antes de deixar a Casa Branca, reduzir a sua pena, da qual já tinha cumprido sete anos. Manning foi libertada a 17 de maio.

O perdão a Arpaio, além de criticado por muitas organizações de direitos civis, foi também contestado pelos dois senadores do Arizona, ambos republicanos. John McCain alegou que a decisão de Trump "prejudica a sua defesa pelo Estado de direito", enquanto Jeff Flake disse preferir que o presidente tivesse "honrado o processo judicial".