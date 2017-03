Pub

Mensagens positivas foram escritas em várias estações de metro da cidade

Na manhã seguinte ao atentado terrorista em Londres que provocou quatro mortos e 29 feridos, o povo britânico está a espalhar pelas redes sociais e pelas ruas mensagens positivas de força e esperança.

A imagem que diz "We are not afraid" (Não temos medo, numa tradução para português) foi uma das mais partilhadas nas redes sociais nas últimas horas. Milhares de britânicos mostraram o seu apoio com esta imagem e pediram ao público para não ceder ao medo face ao terrorismo.

Na cidade de Londres, várias estações de metro exibem frases inspiradoras e de motivação nos quadros de informações. As mensagens têm todas a hashtag #Wearenotafraid, que parece ter-se tornado o mote do dia.

"Todos os terroristas são educadamente relembrados de que ISTO É LONDRES e que, façam o que fizerem connosco, nós vamos beber chá e alegremente seguir em frente. Obrigado", lia-se na quarta-feira numa estação de metro.

"Coisas más acontecem no mundo...mas nessas situações sempre surgem histórias de pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias", lia-se esta manhã na estação de metro de Richmond.

"A flor que desabrocha na adversidade é a mais rara e mais bela de todas", estava escrito na estação de metro Tower Hill.

"Tens de ser o mais forte possível quando te sentes o mais fraco", lia-se na estação Oval. "As nossas condolências. A nossa cidade. A nossa diversidade. A nossa força".

Pela internet, circulam também imagens de Londres que expressam a força e orgulho dos londrinos e falam de amor perante o ódio.

"Nada poderia alguma vez quebrar ou ferir o charme da cidade de Londres", lê-se numa publicação.

Uma utilizadora escreveu numa publicação que Londres está a voltar à normalidade. "Os pubs e teatros ainda estão cheios" e os comboios também. "Toda a gente parece mais triste mas #nósnãotemosmedo".