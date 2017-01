Pub

Vendedores ambulantes enchem bancas com lembranças do novo presidente, edifícios estão engalanamos com bandeiras e policia enche as ruas.

Quem percorre as ruas de Georgetown pode nem se lembrar que está na cidade onde na sexta-feira Donald Trump toma posse como presidente dos Estados Unidos. Entre um restaurante cajun, um cabeleireiro ou uma loja de roupa desportiva, a vida decorre com normalidade.

Mas basta descer a famosa Pennsylvania Avenue até ao ainda mais famoso número 1600 para ver multiplicarem-se as bancas de vendedores ambulantes com as T-shirts com o rosto do novo inquilino da Casa Branca e os bonés com o "Fazer a América grande outra vez" que Trump assumiu como slogan.

Também a segurança aumenta e se torna bem visível. Blocos de betão branco diante dos edifícios principais, agentes da polícia armados e com coletes à prova de bala, e muitos carros patrulha.

Diante da Casa Branca, onde ainda ontem os turistas podiam chegar à vedação mais próxima daquela que ainda é a casa de Barack Obama, hoje os agentes do Secret Service barram o acesso. Tirar uma foto, só a partir de uma segunda vedação, mais afastada.

As sirenes são o som mais comum para quem desce em direção ao Mall, a longa alameda que vai do Capitólio até ao Monumento a Lincoln. E não faltam agentes a mandar o trânsito, para garantir que os carros oficiais têm prioridade. Entrar de carro na zona da Casa Branca, só com autorização e mesmo assim os veículos são alvo de apuradíssima revista, com direito a cão pisteiro e tudo.

Nas bancas, os vendedores ambulantes como Ahmed estão satisfeitos com o negócio. Instalado na 17th Street, ao lado da Casa Branca, o paquistanês garante que tem vendido bastantes recordações de Trump. "Os bonés são o que tem mais sucesso", explica. Mas também há muita gente a querer uma T-shirt de Obama. "Para recordação". Quanto ao novo presidente, Ahmed prefere guardar as suas opiniões para si. "Vamos ver. Agora é tempo de festa".

Em Washington