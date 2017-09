A Coreia do Sul tem estado a realizar exercícios de fogos reais contra possíveis ataques da Coreia do Norte

Pub

Sexto teste nuclear da Coreia do Norte justificou anúncio de Seul horas após ter realizado exercícios de fogos reais.

Os EUA e a Coreia do Sul planeiam destacar um porta-aviões nuclear, vários bombardeiros e outros efetivos estratégicos na península coreana na resposta ao último teste nuclear de Pyongyang, informou o Ministério da Defesa de Seul esta segunda-feira.

O exército sul-coreano realiza também este mês manobras com fogo real em que participam caças F-15K equipados com mísseis terra-ar "Taurus", segundo o Ministério da Defesa no seu relatório à Assembleia Nacional, citado pela agência Yonhap.

O anúncio de Seul chega poucas horas depois de os exercícios com fogo real serem realizados pelo país asiático, em que ensaiou ataques a instalações nucleares norte-coreanas, em resposta ao sexto teste nuclear realizado por Pyongyang na véspera.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A Coreia do Norte testou no domingo a sua bomba nuclear mais potente até à data, um artefacto termonuclear que segundo o regime de Pyongyang pode ser instalado num míssil intercontinental.

A comunidade internacional condenou unanimemente o novo desenvolvimento de armamento norte-coreano. Seul e Tóquio pediram mais sanções ao regime de Kim Jong-un.

O Presidente norte-americano disse estar a avaliar a possibilidade de suspender comércio com qualquer país que tenha negócios com Pyongyang e insinuou que não descarta um ataque à Coreia do Norte.

O Conselho de Segurança da ONU prevê reunir-se hoje com o objetivo de analisar o novo teste nuclear norte-coreano.