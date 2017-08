Pub

O vulcão de Fuego, na Guatemala, entrou hoje em erupção, pela sétima vez desde o início do ano, com explosões moderadas que ergueram uma coluna de cinza de até 4.900 metros de altura sobre o nível do mar.

Segundo um boletim especial do Instituto Nacional de Sismologia, Vulcanologia, Meteorologia e Hidrologia (Insivumeh), a cinza expelida move-se a mais de 15 quilómetros em direção a oeste e sudoeste, tendo sido registada a queda de partículas finas em San Pedro Yepocapa e Sangre de Cristo.

Do vulcão -- localizado a cerca de 50 quilómetros da capital da Guatemala -- correm ainda dois fluxos de lava (um com um comprimento de 1.300 metros e outro de 700).

As explosões, atualmente moderadas, têm sido acompanhadas por abalos fracos e moderados, que originam ondas de choque "moderadas e fortes", provocando vibrações nos telhados das casas das comunidades nas proximidades do vulcão.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O vulcão de Fuego, de 3.763 metros de altura, situa-se entre os departamentos de Escuintla, Chimaltenango e Sacatepéquez.

A mais recente erupção não obrigou, até ao momento, a evacuações.

O vulcão de Fuego é um dos três mais ativos dos 32 que existem no país centro-americano.