Um veículo suspeito terá obrigado à evacuação do consulado, com o voto a ser retomado cerca de 40 minutos depois.

Um veículo suspeito terá levado à suspensão do voto para as presidenciais francesas no consulado de Nova Iorque, na 5.ª Avenida, com a votação a ser retomada cerca de 40 minutos depois.

O anúncio da suspensão do voto foi feito pelo próprio consulado no Twitter: "Interrupção momentânea das operações de voto no consulado. Nós vamos manter-vos informados sobre o retomar do processo eleitoral."

Mais tarde, foi anunciado o retomar da votação:

E justificava-se o acontecido: "O consulado foi brevemente evacuado após um falso alerta. A polícia de Nova Iorque esteve particularmente vigilante. O voto foi retomado ao fim de poucos minutos."

Segundo a jornalista Elisabet Guédel, correspondente de vários media franceses em Nova Iorque, o problema foi um veículo suspeito diante do consulado.

Após o fim do alerta, voltou a fila para votar.

As eleições presidenciais franceses decorrem este domingo, mas os eleitores franceses que vivem no continente americano já votaram hoje, para que os seus votos sejam contabilizados junto com os resultados finais.

Estas presidenciais francesas são as primeiras a decorrer durante o estado de emergência, declarado em França em novembro de 2015.

