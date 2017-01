Pub

Deputados têm cinco dias para discutir proposta. Prazo criticado pela oposição. Governo espera aprovação real até 31 de março

Duas cláusulas, espalhadas por oito linhas, num total de 137 palavras. É assim o projeto de lei que irá acionar o artigo 50.º apresentado ontem pelo governo de Theresa May e que será discutido pelo parlamento britânico a partir da próxima terça-feira. Jeremy Corbyn, o líder dos trabalhistas, já anunciou a imposição de disciplina de voto a favor do brexit, o que já deu origem a uma vaga de ameaças de demissão dentro do partido.

A proposta, que já foi criticada por ser demasiado vaga, refere apenas que a "primeira-ministra pode notificar, sob o Artigo 50.º do Tratado da União Europeia, a intenção do Reino Unido de sair da UE", acrescentando que "esta secção tem efeito apesar de qualquer provisão feita por ou sob o Acto das Comunidades Europeias 1972 ou outro decreto".

O diploma foi elaborado depois da deliberação de terça-feira do Supremo Tribunal, que obrigou o governo a ter a aprovação do parlamento para iniciar os procedimentos do brexit, decisão que foi considerada como uma derrota política para Theresa May.

Num comunicado divulgado juntamente com o projeto de lei, David Davis, o ministro para o brexit, disse acreditar que parlamento "irá respeitar a decisão tomada pelo povo britânico e aprovar rapidamente a legislação". "O povo britânico tomou a decisão de abandonar a UE e este governo está determinado em fazê-la cumprir", acrescentou.

De acordo com o calendário proposto pelo governo, o projeto de lei será debatido na Câmara dos Comuns nas próximas terça e quarta-feira, numa primeira fase, e depois entre 6 e 8 de fevereiro, num total de cinco dias. Depois de votada no dia 8 pelos deputados, seguirá para a Câmara dos Lordes. A aprovação real deverá ser dada antes do prazo limite de 31 de março, sublinhou o gabinete de Davis.

Um prazo que mereceu as críticas da oposiçãom que defende que cinco dias são insuficientes para escrutinar a legislação. Tim Farron, o líder dos Liberais-Democratas, cujos deputados vão votar contra, chamou ao prazo "curto e não doce". Da parte dos trabalhistas, o ministro sombra para a Cultura, Ben Bradshaw, apelidou-o de "desgraça", enquanto que o seu colega de bancada David Lammy refere que "mostra desprezo pela soberiania parlamentar".

Ministra sombra demite-se

O líder dos trabalhistas, Jeremy Corbyn, confirmou ontem que vai impor disciplina de voto, obrigando os deputados do seu partido a darem luz verde ao início do processo do brexit.

"É claramente um three line whip. É um voto no Artigo 50. Iremos distribuir hoje aos nossos membros uma declaração a dizer que queremos que votem a favor do Artigo 50.º", afirmou ontem Corbyn à Sky News. Three line whip é a forma mais gravosa de disciplina de voto, podendo a sua quebra levar à expulsão do grupo parlamentar ou mesmo do partido, e por isso só usada em circunstâncias especiais, como uma moção de confiança.

Uma decisão que criou um sentimento de revolta entre vários elementos do governo sombra de Corbyn. A primeira baixa no grupo parlamentar trabalhista foi Tulip Siddiq, que se demitiu do cargo de ministra sombra para a Infância para poder votar contra o Artigo 50. A demissão foi formalizada numa carta, num tom cordato, enviada a Jeremy Corbyn, e na qual Siddiq afirma "não apoiar o acionar do Artigo 50" e que votou contra o brexit, tal como "a vasta maioria dos meus constituintes".

Contas feitas pelos media britânicos apontam para uma possível revolta de 60 deputados trabalhistas, a maior parte deles representantes de círculos que votaram a favor da permanência na União Europeia. Um deles é Daniel Zeichner, eleito por Cambridge, que confirmou a um jornalista da BBC a sua intenção de votar contra.

Outros, como o ministro sombra Clive Lewis, defende a liberdade de voto e, apesar de ter sido dado como um dos possíveis rebeldes, garantiu ao final do dia de ontem que iria respeitar "o resultado do referendo".