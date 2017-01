Pub

Centenas de nova-iorquinos desafiaram hoje o frio ao viajarem de metro sem calças, no âmbito da iniciativa "No Pants Subway Ride" [viagem de metro sem calças], que se realiza anualmente também em outras cidades do mundo.

De acordo com a organização da iniciativa, citada pela agência EFE, o objetivo não é ofender, mas sim "fazer rir os demais" e divertir.

Os participantes reuniram-se ao longo da tarde em vários pontos de encontro nos bairros nova-iorquinos de Brooklyn, Queens e Manhattan, onde receberam instruções para se dispersarem em pequenos grupos pelas estações de metro da cidade e tirarem as calças para fazer uma viagem em roupa interior.

Os organizadores instaram os participantes a atuarem normalmente, como se não se conhecessem e responderem, caso alguém os interpelasse, que se trata de "uma coincidência" ou que "se esqueceram das calças em casa".

"Queremos dar aos nova-iorquinos uma razão para levantarem os olhos dos papéis e dos ecrãs dos telemóveis e experimentarem algo diferente na sua rotina diária", referiu uma das organizadoras, Jesse Good, em declarações aos meios de comunicação locais.

No final da viagem, que terminou em Union Square, os participantes foram convidados a celebrar a iniciativa bebendo um copo num bar da zona, onde o único requisito para entra era "não usar calças".

A iniciativa, organizada pela plataforma Improv Everywhere, realizou-se pela primeira vez em 2002 em Nova Iorque e estendeu-se a várias cidades de todo o mundo, como Londres, Praga, Berlim, Varsóvia e Milão, entre outras, que se uniram hoje na 16.ª edição da "No Pants Subway Ride". A iniciativa chegou a realizar-se em Lisboa e no Porto.

