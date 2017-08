Pub

Menina de três anos é a vítima mortal mais nova identificada

As vítimas do atentado terrorista de quinta-feira em Barcelona e de Cambrils são de pelo menos 24 nacionalidades, segundo o governo regional da Catalunha, citado pela Reuters. O ataque nas Ramblas em Barcelona fez pelo menos 13 mortos e uma centena de feridos e o atropelamento em massa em Cambrils provocou mais cinco feridos.

Morreram várias crianças em Barcelona e até ao momento a vítima mais nova identificada é uma menina de três anos. Há ainda um rapaz de 7 anos britânico que está desaparecido desde o ataque. Julian Cadman estava com a mãe quando a carrinha avançou sobre a multidão nas Ramblas. A mãe ficou gravemente ferida e está hospitalizada.

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luis Carneiro, confirmou que não há portugueses entre os feridos. Há pelo menos três cidadãos alemães, um belga e dois italianos entre as vítimas mortais.

A França informou que 26 dos seus cidadãos foram feridos em Barcelona e 17 estão em estado grave, segundo o ministro do interior francês, citado pelo El País. Há também quatro australianos feridos, assim como um colombiano.

Das cinco vítimas de Cambrils, uma está em estado crítico, duas em estado grave e uma das vítimas tem ferimentos leves.

Na madrugada desta sexta-feira, a polícia catalã abateu cinco "suspeitos terroristas" que atropelaram várias pessoas, no centro de Cambrils, estância balnear a 117 quilómetros a sudoeste de Barcelona. O atropelamento ocorreu horas depois do atentado terrorista no centro de Barcelona.

A polícia catalã [Mossos d'Esquadra] está a investigar a possível ligação entre o atentado em Barcelona e o ataque em Cambrils. O atentado de quinta-feira em Barcelona foi já reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico.