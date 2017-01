Pub

Já tinham pago e aguardavam a passagem do limpa-neves para saírem do hotel

Prosseguem as buscas para tentar localizar as vítimas da avalanche que soterrou o hotel Riogpiano, na cidade de Farindola, em Itália, atingido por uma violenta avalanche na tarde de quarta-feira. No edifício encontravam-se cerca de 30 pessoas, entre as quais duas crianças: mais de 20 seriam turistas e pelo menos sete eram funcionários do hotel.

De acordo com a edição online do jornal italiano La Repubblica, que cita o empregador de um dos dois homens que sobreviveram à avalanche, todos os hóspedes do hotel estavam prontos para abandonar o local e aguardavam apenas a passagem do limpa-neves, que acabou por ser adiada.

Segundo Quintino Marcella, o patrão de Gimpiero Parete, de 38 anos, as pessoas hospedadas no Rigopiano já tinham feito as malas e pago a conta. Esperavam no hall de entrada do hotel, com as bagagens, que passasse o limpa-neves que iria desobstruir as estradas e permitir-lhes circular com os automóveis. Tinham-lhes dito que o limpa-neves passava às 15:00, mas entretanto a chegada do veículo foi adiada para as 19:00. "Todos os clientes queriam ir-se embora", garantiu Marcella. Foi ele quem recebeu, pelas 17:40 de quarta-feira (menos uma hora em Portugal continental) uma chamada de Parete a alertar para a avalanche e avisou as autoridades.

Os membros das equipas de resgate só conseguiram chegar ao local pelas quatro da madrugada de quinta-feira, usando esquis. Giampero Parete e Fabio Salzetta, que no momento da avalanche se encontravam no exterior do hotel, junto dos automóveis, são os únicos dois sobreviventes localizados até ao momento. Salvaram-se porque tinham ido ao carro. "A minha mulher e os meus dois filhos ficaram no hotel", disse Parete. Ambos os homens foram assistidos e Parete estava em hipotermia, mas nenhum dos dois corria risco de vida.

"Chamamos em voz alta mas ninguém responde", dizem os socorristas que escavaram com as mãos até perto das 11 da manhã desta quinta-feira. Só nesta altura foi possível retirar toda a neve que impedia a utilização de meios mecânicos para continuar a escavar. As buscas centram-se sobretudo na área do hotel onde se acredita que estariam os hóspedes, mas a zona de pesquisa é mais ampla e estende-se por centenas de metros, num cenário descrito como "apocalíptico". De acordo com a agência Ansa, esta manhã já terão sido retirados três corpos do local.

Os responsáveis municipais de Pescara mantêm reserva quanto ao número de vítimas, confirmando apenas que uma pessoa foi retirada sem vida. Francesco Provolo assegura que primeiro serão contactadas as famílias e é necessário ter "a certeza da situação" antes de divulgar qualquer informação.

