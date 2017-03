Pub

Festa organizada por Melissa Alford em 2015, na Georgia, foi interrompida por palavras racistas e armas nas mãos. Continua com medo e o choro de dois dos agora condenados não a impressionam

Foi em 2015, que Melissa Alford, agora com 47 anos, organizou uma festa de anos em Douglasville, na Georgia, EUA. O motivo de celebração era o 25.º aniversário do seu filho, o 6.º do seu neto e a proximidade do aniversário de uma criança de 7.

A festa correu mal. Indivíduos em carrinhas, empenhando bandeiras da Confederação, armados e gritando termos racistas interromperam a festa de pessoas maioritariamente afro-americanas.

"Aterrorizaram-nos. Tinham armas e facas, chamaram-nas várias coisas racistas e ameaçaram matar-nos. Foi assustador", disse Alford à CNN.

A história ressurge agora porque, apesar de alguns dos atacantes terem sido presos meses depois, surgiram agora duas sentenças importantes. Kayla Norton e Jose Torres foram condenados a 13 e seis anos de prisão, respetivamente.

Alguns pensam que a pena é demasiado pesada. Melissa Ford discorda dessa visão das coisas. "O que eu acho que é pesado é aquilo com que eu tenho que viver e pensar se vai acontecer novamente. Para mim não dormir, não ser capaz de dormir em minha casa e ter de olhar por cima do ombro, isso é que é pesado", disse.

Alford trabalha com jovens em situação de risco, mas agora parou de visitar casas na comunidade em setembro, aquando do julgamento de Torres e Norton, porque não sabia o que poderiam pensar dela. "Não sei o que pensam sobre mim", afirma.

Melissa diz que o seu filho, agora com 27 anos, ainda pensa no sucedido, principalmente porque viu uma bandeira dos Marines, onde serviu, no meio das bandeiras da Confederação.

"Ele testemunhou tudo, mais uma bandeira dos Marines naquela carrinha. Isso levou-o a algum lado. Agora ele tem de lidar com ele antes de explicar tudo ao seu filho", acrescenta.

As escolas onde as crianças presentes na festa andam não vão falar com as crianças sobre o assunto, porque não é um assunto relacionado com a escola, diz também a CNN.

Alford perdoa os atacantes porque quer ficar em paz. Mas não fica emocionada com as lágrimas que Norton e Torres deitaram ao ouvir as suas sentenças.

"Estou a chorar porque devia ter aceite um acordo. Estou a chorar porque fui apanhado. Estou a chorar porque vou para a prisão", diz Alford, como se fosse a voz de um dos condenados.

"Esse choro não significa nada porque carregaram aquelas armas. Não, esse choro não funciona", frisa.