Pub

Silva e Frutuoso concordam em dizer que o presidente "nunca foi um político". E que América está para ver o que isso significa

Joga-se às cartas, vê-se um jogo de futebol internacional na SporTV e bebe-se umas Sagres, tudo menos falar-se de política, que isto da recente campanha presidencial cansou muita gente. No Club R. Lusitânia, pintado de vermelho e verde por fora, a sala de convívio está decorada com fotografias da seleção, do Benfica, do Sporting e do Porto e de mais alguns clubes. E há bandeiras de Portugal e dos EUA penduradas na parede. Carlos Frutuoso é o mais disponível para comentar os cem dias da presidência de Donald Trump e logo desafia Amílcar da Silva a sentar-se ao seu lado. O resto dos presentes neste pequeno edifício em Cambridge, um subúrbio de Boston famoso por albergar a Universidade de Harvard, prefere continuar com a sueca ou seguir o morno jogo da liga inglesa na TV.

"O presidente vai surpreender muita gente, oh yeah, então se conseguir trazer de volta os trabalhos da GM que foram para o México, o Canadá e a China", diz Frutuoso, açoriano de São Miguel, 54 anos, há três décadas na América, referindo-se à deslocalização da indústria automóvel. O aveirense Silva não concorda com o amigo. E num português impecável, sem quaisquer salpicos de inglês, garante que "a conduta que ele tem não levará a bom porto. Tem de haver uma mudança de 180 graus". Com 86 anos, e mais de meio século de imigração, diz que a única coisa em que pode estar em sintonia com Trump é "a necessidade de se voltar a comprar americano".

Tanto Frutuoso como Silva são cidadãos americanos. Ambos trataram para ter dupla nacionalidade. Mas Frutuoso não votou a 8 de novembro, "por não acreditar nos políticos". Interrogado como pode ter essa atitude e agora elogiar tanto Trump, ri-se e diz que mandou o filho votar no republicano. Já Silva não tem problemas em assumir que votou em Hillary Clinton, muito por admirar o legado do marido. E conta que quando era dirigente da comunidade portuguesa no Mas-sachusetts até chegou a ir à Casa Branca conhecer Bill Clinton, um presidente que "foi muito bom para a América apesar das gaffes pessoais". Frutuoso também elogia o antigo presidente Clinton, "que aumentou os impostos mas criou muitos postos de trabalho".

Frutuoso, que trabalha na construção, e Silva, mecânico reformado de uma empresa que fornecia até a NASA, concordam não só nos elogios a Bill Clinton como na definição que fazem de Trump: "Não é um político". Mas se isso é positivo para o açoriano, que prefere alguém que "é direto, que não faz curvas, okay", já o aveirense realça que o homem que está na Casa Branca desde 20 de janeiro "é uma incógnita e está sempre a mudar de ideias".

O Club R. Lusitânia celebrará em 2022 o centenário (o R é de Recreation). "Foi fundado por portugueses que não concordavam que houvesse de um lado os açorianos e do outro os continentais, que diziam que estarmos unidos aqui na América era melhor do que haver uma casa de cada ilha ou terra", explica Silva. "Aqui somos todos portugueses. Tenho grande amor a Portugal, oh yeah", acrescenta Frutuoso, noutro momento de consenso.

Os dois amigos admitem também agradecimento e lealdade ao país que os acolheu e onde ca-saram e criaram família. "Com Trump ou sem Trump, os Estados Unidos são um grande país", proclama Silva, que imigrou já passava dos 30 anos, desafiado por uns tios que viviam na América. Frutuoso, que desculpa tudo ao atual presidente, diz que se este não fez mais foi porque tem de assumir compromissos com o Congresso.

"Esta continua a ser a terra das oportunidades. Ainda hoje quem trabalha no duro tem sucesso. E seja quem for o presidente, nunca me ouvirão ser negativo em relação aos Estados Unidos", sublinha Silva. E sobre o resultado das presidenciais, com a derrota da candidata democrata, diz que é preciso respeitar o voto: "Temos de comer aquilo que nos dão, mas de qualquer forma não sinto que a América esteja a mudar."

Em Boston, o DN viajou a convite da FLAD