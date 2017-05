Pub

Barbara Rank, de 63 anos, respondeu a um congressista republicano num jornal local

O congressista republicano Rod Blum, do Iowa, EUA, enfrentou uma multidão em Dubuque, no mesmo Estado, enquanto falava do que não gostava do conhecido plano de saúde de quem foi Presidente dos EUA antes de Trump: o Obamacare

Ele, que votou a favor da versão republicano que quer acabar com o que foi posto em prática por Barack Obama, diz que é preciso "livrar-se de alguns dos loucos regulamentos que o Obamacare tem".

Entre algumas ideias sobre as condições preexistentes e o que é abrangido pelo plano, Blum deu um exemplo: "Por exemplo, um homem de 62 anos (a idade de Rod Blum) pagar um seguro de gravidez".

A discussão dos planos de saúde nos EUA não é nova, bem como a questão do que deve, ou não, ser abrangido e/ou pago pelos contribuintes.

Rod Blum obteve bastantes respostas, e perguntas, da sala onde estava, mas a que se está a tornar viral veio de Barbara Rank, 63 anos, que usou um jornal como direito de resposta, de acordo com o Washington Post, ao qual disse que apenas tem e-mail e não tem conta de Facebook.

"O congressista Rod Blum, em Dubuque, perguntou: 'Um homem de 62 anos deve pagar por cuidados de maternidade?'. E eu pergunto, devo pagar por uma ponte que não atravesso, um passeio em que não ando, um livro da biblioteca que não leio? Devo pagar uma flor que não cheiro, um parque que não visito, ou arte que não posso apreciar? Por que devo pagar salários de políticos nos quais não votei, um corte de impostos que não me afeta ou uma falha no sistema de que não consigo tirar vantagem? Chama-se democracia, uma sociedade civilizada, o bem maior. É isso que pagamos", escreveu Barbara.

Rank aprendeu, por exemplo, o que é o Reddit, depois da filha a ter informado que o que colocou no jornal local tinha sido lá publicado.

Um porta-voz de Rod Blum diz que as declarações foram tiradas do contexto.