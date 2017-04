Pub

Pessoas com cargos elevados na Índia têm privilégios até no trânsito

Colocar sirenes com luzes rotativas vermelhas no tejadilho do carro para passar mais rápido no trânsito vai ser proibido na Índia a partir do próximo mês. A medida vai afetar principalmente pessoas com altos cargos no país, como ministros e membros do governo, juízes e outros funcionários públicos.

Segundo o The Guardian, o governo de Narendra Modi anunciou na quarta-feira que apenas os serviços de emergência serão autorizados a ter sirenes para ultrapassarem as longas filas de trânsito do país.

"Vamos retirar a regra que permite ao Estado e ao governo central decidir quem pode usar as luzes vermelhas", anunciou o ministro das finanças indiano, Arun Jaitley. "A partir de 1 de maio nenhum veículo terá luzes vermelhas. Sem exceções".

As sirenes tornaram-se um símbolo da cultura de elites na Índia e têm sido muito criticadas pela opinião pública. Em 2013, o supremo tribunal indiano afirmou que o uso indevido das luzes é "uma ameaça à sociedade" e que estas sirenes se tornaram "um símbolo de status e da moda".

Além disso, os agentes da polícia de trânsito dificilmente abordavam carros com sirenes, pelo que as luzes começaram a ser usadas também por criminosos, segundo o tribunal, para escaparem às autoridades.

"É uma grande decisão democrática", disse o ministro dos transportes rodoviários nacionais, Nitin Gadkari.