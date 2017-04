Uma noiva tapa a cara no dia do casamento

Deputado malaio disse também que as crianças do sexo feminino estão prontas para o casamento a partir dos 9 anos

Um deputado da Malásia está a ser fortemente criticado por ter dito esta terça-feira no parlamento que as vítimas de violação deveriam casar-se com os agressores e que muitas raparigas estão "fisicamente e espiritualmente" preparadas para o casamento a partir dos 9 anos.

Shabudin Yahaya comentava a nova lei que penaliza os abusos sexuais de menores e defendeu que um casamento poderia dar ao violador e à vítima "uma segunda chance de virarem a página".

"Talvez através do casamento eles [agressor e vítima] possam viver uma vida mais saudável", disse Yahaya, citado pela BBC. "E a pessoa que foi violada não terá necessariamente um futuro sombrio", continuou, acrescentando que o casamento pode "funcionar como remédio para um crescente problema social".

A nova lei que prevê criminalização dos abusos sexuais, discutida no parlamento, não proíbe o casamento com menores de 16 anos, um facto que provocou grande contestação entre a oposição.

Yahaya chocou várias pessoas ao afirmar também que algumas crianças estão "fisicamente e espiritualmente" preparadas para se casarem, segundo Reuters.

O deputado frisou que as meninas atingem a puberdade a partir dos 9 anos e "nessa altura o corpo delas já aparenta ter 18 anos, então, fisicamente e espiritualmente, não há um impedimento para a menina casar".

As declarações de Yahaya foram fortemente criticadas e, como resposta, o deputado emitiu um comunicado em que diz que as afirmações foram tiradas do contexto.

No mesmo comunicado o deputado diz que o casamento não deve ser usado como "saída para legalizar a violação" e recusa condenar o casamento com crianças, pois este faz parte da lei islâmica.

As leis da Malásia dizem que jovens de 16 anos apenas se podem casar com autorização dos autarcas. Contudo, várias crianças e menores casam-se no país quando os pais invocam as leis islâmicas, que não impõem um limite mínimo de idade para a união.

A proposta de lei para a criminalização de abusos sexuais de menores surge meses após o pedófilo britânico Richard Huckle ter sido condenado por abusar de cerca de 200 bebés e crianças. A maioria dos abusos ocorreu na Malásia.

A nova lei prevê uma pena de prisão de até 30 anos e seis chicotadas a quem possuir e distribuir pornografia infantil e seduzir crianças.

A Turquia apresentou no ano passado um projeto de lei sobre o mesmo tema que provocou alguma polémica. A medida previa a suspensão da condenação de uma pessoa por agressão sexual a um menor se o autor dessa agressão se casasse com a vítima.