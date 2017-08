Pub

Os corpos dos marinheiros foram encontrados após a embarcação ter sido retirada da água

Vinte iraquianos foram encontrados mortos após buscas para descobrir os tripulantes de uma embarcação que chocou no sábado com uma outra ao largo do país, na costa sul, anunciou esta qunta-feira o Ministério dos Transportes.

"Dezasseis corpos foram encontrados" hoje quando a embarcação foi retirada da água, indicou o ministro dos Transportes iraquiano, Kazem Finjan al-Hamami, a bordo do navio que realizava as buscas, segundo um comunicado do ministério.

Num comunicado anterior, o ministério referia terem sido encontrados quatro corpos, assim como oito marinheiros.

O naufrágio ocorreu no canal marítimo de Khor Abdallah, situado entre o Iraque e o Kuwait.

A justiça iraquiana determinou que o navio de bandeira estrangeira envolvido no acidente ficasse retido.