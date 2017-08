Pub

Embarcação levava 120 pessoas a bordo. Naufragou quando saía de Mar Grande, no município de Vera Cruz

Vinte e duas pessoas morreram em consequência do naufrágio hoje de uma embarcação com 129 pessoas a bordo, na Baía de Todos os Santos, no litoral do Estado brasileiro da Bahia, anunciaram as autoridades locais.

O naufrágio ocorreu por volta das 06:30 (10:30 em Lisboa) quando a embarcação saía de Mar Grande, no município de Vera Cruz, cidade localizada na região metropolitana de Salvador.

A Marinha brasileira e a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) confirmaram o ocorrido e informaram que pelo menos 21 pessoas foram resgatadas com vida do mar.

Como embarcações particulares também auxiliaram nos salvamentos, a Marinha acrescentou que ainda não é possível afirmar precisamente o número de pessoas resgatadas.

O Governador do Estado da Bahia, Rui Costa, emitiu uma nota afirmando que todos os esforços estão a ser feitos no apoio do socorro às vítimas.

"Manifesto minha solidariedade aos familiares das vítimas. Todas as forças do Governo do Estado estão mobilizadas para dar assistência e prestar socorro às vítimas. Estou acompanhando pessoalmente esta difícil operação desde cedo e todas as providências foram tomadas imediatamente", disse o governador.

Rui Costa decretou luto em homenagem às 22 vítimas mortais, cujos corpos foram já resgatados das águas.

O acidente na Bahia aconteceu na sequência de outro naufrágio em que 10 pessoas morreram, na noite última terça-feira, no rio Xingu, no Estado do Pará.