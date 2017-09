Pub

Imagens do sismo foram partilhadas nas redes sociais

Imagens e vídeos partilhados na internet mostram os abalos causados pelo sismo de magnitude 8,1 que atingiu o México às 23:49 de quinta-feira (05:49 em Lisboa). Este será o terramoto mais forte do século a atingir a costa sul do país, segundo o presidente do México, Enrique Peña Nieto.

O epicentro do sismo foi no estado de Chiapas e o abalo foi sentido violentamente na capital e nos países vizinhos.

Um vídeo publicado no Twitter mostra como um centro comercial no estado de Chiapas foi afetado pelo terramoto.

Para já, há registo de 15 vítimas mortais no México, mais uma na Guatemala.

Outro vídeo mostra luzes no céu sobre a Cidade do México durante o sismo. Estas são conhecidas como as "luzes de terramoto" ou EQL (do inglês "Earth Quake Light").

Não há consenso na comunidade científica sobre a origem destas luzes, mas o serviço geológico norte-americano (USGS) diz tratar-se de um fenómeno luminoso associado a sismos, resultado de "algum processo físico associado à rutura sísmica ou propagação das ondas sísmicas".

Há ainda vídeos que mostram o caos nas cidades de Chiapas e Oaxaca.

Há ainda vídeos e imagens que mostram os danos, numa altura em que ainda não foram calculados os prejuízos.

O Presidente do México, Enrique Peña Neto, advertiu hoje a população para a possibilidade de nas próximas 24 horas se registar uma forte réplica.

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico ativou um alerta para o México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicarágua, Panamá, Honduras e Equador.