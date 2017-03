Pub

Vídeo mostra Theresa May a abandonar parlamento durante ataque

Foi publicado na internet um vídeo que mostra o momento em que a primeira-ministra britânica Theresa May é retirada do parlamento pelos serviços de segurança durante o atentado terrorista de Westminster. Nas imagens, vê-se May a ser direcionada para um carro Jaguar XJ cinzento. Nesta altura, Khalid Masood estava a cerca de 100 metros de distância.

O vídeo foi publicado pelo jornal The Sun, que distorceu as vozes que se ouvem para proteger a identidade da testemunha que fez a gravação.

O jornal explica ainda que havia uma arcada no parque de estacionamento para onde a primeira-ministra foi encaminhada que a deixava vulnerável a um ataque. O terrorista estava a poucos metros dessa entrada.

"Havia um espaço aberto entre o local onde o terrorista foi baleado e onde estava o carro de May", disse uma fonte anónima ao jornal. "Apenas Deus sabe o que poderia ter acontecido se houvesse mais do que um atacante", continua.

No parque de estacionamento, Theresa May esteve acompanhada a todo o momento por vários seguranças armados.

A primeira-ministra estava no Parlamento, onde participara na sessão semanal de perguntas ao Governo na Câmara dos Comuns, quando o incidente começou. O seu gabinete informou pouco depois que ela estava a salvo.

Quatro pessoas morreram e cerca de 40 ficaram feridas no ataque junto ao parlamento britânico realizado por Adrian Russell Ajao, também conhecido como Khalid Masood. O ataque foi reivindicado pelo grupo 'jihadista' Estado Islâmico.

