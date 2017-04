Pub

Imagens estão a ser divulgadas por televisões sírias e russas

Televisões sírias e russas estão a divulgar imagens do que dizem ser a base aérea de al-Shayrat após o ataque com mísseis dos Estados Unidos desta madrugada.

Nas imagens vêm-se dois aviões intactos e um terreno com o que parecem ser detritos e marcas no chão.

Nas redes sociais circula ainda outro vídeo - cuja autenticidade não foi confirmada oficialmente - que mostra o momento do ataque e está a ser reproduzido pela imprensa internacional.

Os Estados Unidos lançaram esta madrugada um ataque com 59 mísseis à Síria como resposta ao ataque químico que fez mais de 70 vítimas mortais no país na terça-feira. O governo de Washington divulgou imagens do lançamento dos mísseis de cruzeiro Tomahawk a partir de navios de guerra no Mediterrâneo.

O alvo era a base aérea al-Shayrat, na província de Homs, de onde se pensa ter partido o ataque com armas químicas do regime sírio.

Do ataque norte-americano resultaram vários feridos. A agência oficial síria Sana fala em nove civis mortos, incluindo quatro crianças, enquanto o exército sírio refere seis mortos e Observatório Sírio dos Direitos Humanos menciona quatro.