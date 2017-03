Pub

Bebé foi descoberta por uma criança, em Odisha, na Índia

Dharitri. "A terra", em sânscrito. Foi com este nome que foi batizada uma menina com poucas horas que foi encontrada enterrada viva, em Odisha, Índia.

A bebé foi descoberta depois de uma criança ter visto um pé de Dharitri a sair do chão. Está no hospital, onde ainda se encontra em observações.

"Depois de uma criança ter visto o pé da bebé, corremos todos e ajudámos a salvar", disse uma das pessoas que ajudou a salvar e limpar a criança.

A menina encontra-se bem, com o cordão umbilical intacto e o responsável médico do distrito de Jajpur revelou que a menina tem 2,5 quilos. As autoridades tentam encontrar os pais, que poderão ser acusados de tentativa de homicídio.

O vídeo que se segue pode chocar as pessoas mais sensíveis.

Os testes pré-natais para determinação do sexo do bebé foram banidos no país para acabar com os abortos e homicídios de bebés do sexo feminino, que são muitas vezes considerados um fardo para a família. Ou, simplesmente, as famílias procuravam ter um rapaz.

No início deste mês, a polícia descobriu 19 fetos femininos de um esgoto em Maharashtra e acusaram um médico de abortar ilegalmente em vários casos, quase sempre em famílias que preferiam ter um rapaz.