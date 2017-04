Pub

Imagens captadas por câmaras de videovigilância de uma loja

O ataque com um camião em Estocolmo que matou três pessoas está ainda a ser investigado pela polícia, mas vão-se multiplicando as informações dispersas que acabam por ajudar a compor o cenário do que realmente se passou.

Correm nas redes sociais muitos vídeos com o pânico que o atentado gerou, mas um que foi divulgado um pouco mais tarde mostra o camião a acelerar contra a multidão:

As imagens foram captadas por uma câmara de videovigilância de uma loja de roupa e mostram pessoas a tentarem pôr-se a salvo do veículo que passa de seguida.