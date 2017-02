O President do Sri Lanka, Maithripala Sirisena (à direita), com o primeiro-ministro da Malásia

Vijithamuni Rohana de Silva, de 52 anos, tinha dito que o presidente iria morrer na semana passada, a 26 de janeiro

A polícia do Sri Lanka prendeu um astrólogo que fez uma previsão que se mostrou errada sobre a morte do presidente do país Maithripala Sirisena, avança a agência AFP.

Vijithamuni Rohana de Silva, de 52 anos, tinha dito que o presidente iria morrer na semana passada, a 26 de janeiro, numa série de publicações num blog. Esta quarta-feira foi levado a tribunal e saiu em liberdade mas com uma fiança de dois milhões de rupias (cerca de 12 mil euros).

Fonte do tribunal disse à AFP que o homem foi detido depois de uma queixa do ministério dos Media que disse que as falsas previsões estavam a causar perturbações sociais.

O astrólogo já tinha estado preso por participado numa conspiração para assassinar o então primeiro-ministro indiano Rajiv Gandhi, em 1987, numa visita ao país.

Segundo a AFP, os políticos no Sri Lanka dão grande importância à astrologia e alguns têm os seus videntes pessoais.