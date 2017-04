Pub

Mike Pence chegou à Coreia do Sul poucas horas após a tentativa falhada da Coreia do Norte de lançar um míssil

O vice-presidente norte-americano, Mike Pence, chegou hoje à Coreia do Sul, no início de uma viagem de 10 dias à Ásia marcada pelas tensões políticas entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. A visita acontece no dia em que o Departamento de Defesa norte-americano (Pentágono) disse ter informação de que a Coreia do Norte tentou lançar um míssil que explodiu no lançamento. Pence referiu-se a essa tentativa falhada como uma "provocação".

"A provocação desta manhã da Coreia do Norte é mais uma forma de recordar os riscos que cada um de vós enfrenta todos os dias na defesa da liberdade do povo da Coreia do Sul e na defesa da América nesta parte do mundo", disse às tropas norte-americanas e sul-coreanas em Seul, segundo o jornal The Independent.

Mike Pence realçou ainda que o compromisso dos Estados Unidos com a Coreia do Sul é "mais forte que nunca".

Pence chegou à região depois de a Coreia do Norte ter comemorado, no sábado, o aniversário de nascimento do falecido fundador do país com um desfile militar.

No desfile, a Coreia do Norte mostrou vários mísseis balísticos, incluindo um possível novo projétil de alcance intercontinental.

O vice-presidente norte-americano, que está acompanhado pela mulher e duas filhas, vai colocar uma coroa de flores no Cemitério Nacional de Seul e unir as tropas dos Estados Unidos e da Coreia do Sul para os cultos da igreja do domingo de Páscoa.

Pence é filho de um veterano da guerra da Coreia e exibe a estrela de bronze do seu pai no seu gabinete, segundo a Associated Press (AP).

O Pentágono disse ter informação de que a Coreia do Norte tentou lançar hoje um míssil que explodiu no lançamento.

"O comando das forças dos EUA no Pacífico detetou e seguiu o que acreditamos ser um míssil norte-coreano disparado às 11:21 do Havaí em 15 de abril [05:51 de hoje em Pyongyang]", disse Dave Benham, porta-voz do Pentágono, acrescentando que "o míssil explodiu quase imediatamente".

O Pentágono disse desconhecer o tipo de míssil usado nesta tentativa de lançamento.

Os Estados Unidos confirmaram, assim, informação dada minutos antes pelo Ministério da Defesa da Coreia do Sul.