Pub

Presidente norte-americano usou o Twitter para declarar apoio à iniciativa

O vice-Presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, disse hoje que "o direito à vida ganhou" quando participava na "Marcha pela Vida", um protesto contra o aborto, que se realiza anualmente, em Washington.

"O direito à vida ganhou", disse Mike Pence, o primeiro vice-Presidente a participar na "Marcha pela Vida", sublinhando que agora o Governo e o Congresso dos Estados Unidos são controlados por pessoas contra o aborto.

"Houve uma viragem histórica na defesa da vida", insistiu o vice-Presidente, aplaudido por milhares de manifestantes, que se reuniram no National Mall, um parque a sul da Casa Branca.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assegurou na rede social Twitter "total apoio" aos participantes.

"A vida está a ganhar de novo nos Estados Unidos, é evidente com as eleições que deram maiorias antiaborto e com a eleição histórica de um Presidente que defende o direito à vida" afirmou o vice-Presidente.

Na marcha, o vice-Presidente recordou que uma das primeiras ordens executivas tomadas pelo novo Presidente foi a proibição de financiamento governamental a grupo que pratiquem ou ajudem à prática do aborto no estrangeiro.

A segunda vitória para o movimento chegará "na próxima semana", quando Donald Trump nomear um juiz antiaborto para substituir o falecido magistrado conservador Antonin Scalia.

Outros presidentes republicanos, como Ronald Reagan e George W. Bush participaram na "Marcha pela Vida", que se realiza há 44 anos, com uma mensagem presidencial.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.