O vice-chanceler austríaco e líder do Partido Popular naquele país, Reinol Mitterlehner, anunciou hoje a renuncia a todos os cargos que ocupa, perante a situação de conflito no governo que formou com os sociais-democratas.

"É impossível fazer o trabalho de oposição e de governo ao mesmo tempo", afirmou hoje Reinol Mitterlehner, em referência às disputas contínuas na coligação, citado pela Agência France Presse.

Nos últimos meses, os dois partidos que governam juntos desde 2007, têm estado em desacordo em temas que vão da política fiscal à estratégia sobre emigração, passando pela reforma educativa.