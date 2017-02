Trump anunciou ontem em Mar-a-Lago a nomeação do novo conselheiro para a segurança nacional, o general H. R. McMaster (à esquerda) e que Keith Kellogg será o secretário executivo e chefe de gabinete do Conselho de Segurança Nacional

Família presidencial terá custado aos contribuintes 11,3 milhões de dólares num mês, segundo os cálculos do The Washington Post, quase tanto como os Obama num ano

O presidente norte-americano, Donald Trump, só passou os dois primeiros fins de semana do mandato na Casa Branca. Nos outros três optou por viajar para Mar-a-Lago, a mansão na Florida que comprou nos anos 1980 e que transformou num clube privado. Os custos dessas viagens não são ainda conhecidos, mas os cálculos feitos pelos media dizem que a conta para os contribuintes norte-americanos pode chegar a dez milhões de dólares - mais de três milhões por cada visita. E isto não inclui o que os Serviços Secretos estão a gastar para garantir a segurança dos seus filhos, Donald Jr. e Eric, quando estes percorrem o mundo a tratar dos negócios do pai.

Sem números oficiais, os jornalistas usam como base de comparação um relatório governamental sobre uma viagem de Barack Obama, em fevereiro de 2013. O ex-presidente viajou de Washington para Chicago a 15 de fevereiro para fazer um discurso sobre a economia e depois voou precisamente para Palm Beach (onde fica Mar-a-Lago), para jogar golfe com Tiger Woods, regressando a Washington no dia 18. Essa viagem custou 3,6 milhões de dólares aos contribuintes.

O dinheiro gasto nos fins de semana de Trump inclui os custos da vigilância da Guarda Costeira - Mar-a-Lago fica junto à costa e está desprotegida desse lado - além das despesas normais de segurança e com o alojamento dos funcionários que o acompanham. Além disso, a própria autarquia deverá pedir ao governo federal o reembolso dos custos, que já ascendem a 1,5 milhões de dólares, de ter os polícias na rua a gerir o trânsito que tem que ficar cortado nos arredores de Mar-a-Lago quando o presidente lá está.

Mas não são só as visitas de Trump ao seu clube na Florida, que apelidou de Casa Branca de inverno, que estão a sair caro aos contribuintes. Segundo o The Washington Post, a família presidencial já terá custado 11,3 milhões de dólares num mês - quase o mesmo que Obama num ano (a organização conservadora Judicial Watch calcula que o ex-presidente terá gasto em viagens 12,1 milhões de dólares em cada um dos oito anos do seu mandato). Entre estes custos está, por exemplo, os 500 mil dólares por dia que custa vigiar a Trump Tower, em Nova Iorque. Ou os gastos com a segurança dos filhos do presidente.

Dados oficiais mostram que funcionários dos Serviços Secretos pagaram 5470 dólares para ficarem instalados no hotel AlSol Del Mar, na República Dominicana, enquanto investigavam a área antes da visita do Eric Trump - que se ia reunir com empresários para discutir a construção de um resort de luxo com o nome da família. Este fim de semana, Eric viajou com o irmão Donald Jr. para o Dubai para a inauguração de um novo resort. Só na viagem preparatória, em hotéis, os Serviços Secretos gastaram 16 mil dólares.

As visitas semanais de Trump a Mar-a-Lago estão também a causar problemas a alguns vizinhos, mesmo que outros estejam satisfeitos com a publicidade grátis. Para o aeroporto de Palm Beach (a 15 km do clube)os prejuízos são elevados, refere o The New York Times. Só num fim de semana, o aeroporto perdeu 200 mil dólares em vendas de combustível - 250 voos privados foram cancelados num dia porque os aviões estão proibidos de descolar por questões de segurança e os que aterram têm que parar noutro sítio primeiro para terem autorização.

As viagens de Trump a Mar-a-Lago são uma mistura de trabalho e lazer - ontem, feriado do Dia do Presidente, esteve reunido com vários generais (anunciou depois ter escolhido o H.R. McMaster para conselheiro para a segurança nacional), tendo na véspera jogado golfe. No sábado, após o comício em Orlando, apareceu de surpresa numa gala de recolha de fundos do Instituto contra o Cancro Dana-Farber.