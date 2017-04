Pub

Deslocações do Presidente dos EUA estão a dar que falar

Em menos de três meses na presidência, Donald Trump já gastou cerca de 22 milhões de dólares (mais de 20 milhões de euros) em viagens. A este ritmo, vai gastar num ano o que o seu antecessor, Barack Obama, gastou durante os seus dois mandatos, ou seja, oito anos.

Trump já passou 21 dias no seu resort em Mar-a-Lago, na Florida, o que custou os já referidos cerca de 22 milhões de dólares, diz a CNN. Por outro lado, Barack Obama gastou 97 milhões de dólares (mais de 91 milhões de dólares) durante os seus oito anos de presidência, de acordo com a instituição Judicial Watch. A manter o mesmo ritmo de viagens, Trump gastará 99 milhões de dólares apenas no seu primeiro ano na Casa Branca. Se estiver no poder dois mandatos, como Obama, poderá chegar aos 800 milhões, de acordo com as estimativas.

Os números viram-se assim contra Trump, que nos últimos anos criticou várias vezes o antecessor pelos custos que as viagens que fazia tinham para os contribuintes.

As visitas frequentes a Mar-a-Lago também não têm agradado na Florida: Lois Frankel, congressista republicana, já pediu a Trump para ajudar a pagar pela segurança extra que as suas visitas requerem, dado que esses serviços já terão custado 1.7 milhões de dólares ao Estado. "Por favor ajude-nos a ter o dinheiro de volta", disse Frankel à WPBF.

Legisladores do estado da Flórida já sugeriram impostos especiais em Mar-a-Lago para ajudar a cobrir os custos. O xerife de Palm Beach, Ric Bradshaw, estima que a reunião de Trump com o presidente chinês Xi Jinping custou à comunidade um quarto de milhão de dólares em horas extra da polícia.

A "segunda" residência presidencial também entra nas contas. Com Melania, mulher de Trump, e o filho Baron, a viverem na Trump Tower, em Nova Iorque, a Polícia de Nova Iorque estima que se gastem 500 mil dólares por dia em segurança, diz o Huffington Post, citando a CNBC.

Estes gastos estão a causar alguma polémica tendo em conta os vários cortes que Donald Trump quer fazer em departamentos não relacionados com a segurança, num valor que se estima que seja de 54 mil milhões de dólares.