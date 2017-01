Pub

O vereador foi insultado à chegada e à saída da Câmara Municipal

Algemado, sob escolta policial e vestido de uniforme prisional cor de laranja, Ronilson Marcílio Alves, 42 anos, tomou posse esta semana como vereador reeleito no município de Caratinga em Minas Gerais, no Brasil. O político saiu do carro da polícia, entrou ao lado dos agentes nas instalações da Câmara Municipal, leu o juramento, assinou o termo de posse e voltou para a cadeia, de onde exercerá o seu mandato.

Eleito pelo Partido Trabalhista Brasileiro, força da base de apoio do governo de Michel Temer a nível federal, obteve 854 votos nas eleições municipais de outubro. Entre a eleição e a posse, porém, Alves foi investigado pela polícia em novembro e detido já em dezembro num caso que está em segredo de justiça mas que se refere, segundo o seu advogado, a pretenso crime de extorsão a um padre.

Ao contrário do que se passou com os mais de cinco mil prefeitos e vereadores eleitos no país, a tomada de posse de Alves não foi logo no dia 1, mas sim no dia 3 para evitar tumultos - alguns populares, no entanto, insultaram-no à chegada e à saída da Câmara Municipal.

Segundo a lei, o vereador detido pode exercer o cargo, receber salário e comparecer a reuniões, desde que sob escolta. E se faltar deve justificar a ausência.