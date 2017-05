Marcha de protesto deu lugar a episódios de violência com a Guarda Nacional Bolivariana pouco depois do seu início

Maduro defende Assembleia Constituinte como uma convocatória "à união, à participação, à democracia". Guarda Nacional voltou a usar gás lacrimogéneo contra manifestantes

Os apoiantes da oposição venezuelana voltaram ontem às ruas de Caracas para protestar contra a convocação de uma Assembleia Constituinte anunciada por Nicolás Maduro na segunda-feira. Um ato visto como uma forma de o presidente evitar a convocação de eleições e tirar o poder à Assembleia Nacional, controlada pela Mesa da Unidade Democrática, o principal movimento opositor, desde as eleições de 2015.

Apelidada de "Grande Marcha contra a fraude Constituinte", a manifestação de ontem teve início pelas 10.00 locais (17.00 em Lisboa) na autoestrada Francisco Fajardo - um dos focos de tensão no dia 19 de abril, quando oposição e apoiantes de Maduro saíram à rua - e cujo destino só foi conhecido mais tarde: a Assembleia Nacional.

"Com esta Assembleia Constituinte, a situação está pior do que nunca", disse ontem à Reuters Miren Bilbao, de 68 anos, enquanto desfilava pela Francisco Fajardo com um grupo de amigos e familiares. "É uma forma de evitar eleições livres. Andamos a manifestarmo-nos há 18 anos e esta é a nossa última oportunidade. É o tudo ou nada!", declarou a manifestante.

Liderada pelos 112 deputados da MUD e seguida por milhares de venezuelanos, a manifestação tinha como objetivo, mais uma vez, exigir a convocação de eleições presidenciais, regionais e municipais, a entrada de ajuda humanitária no país, a libertação dos presos políticos, o respeito pela Assembleia Nacional e a destituição dos magistrados do Tribunal Supremo de Justiça.

Os protestos da oposição contra o governo do presidente Nicolás Maduro começaram há cerca de um mês, após duas sentenças em que o Supremo limitou a imunidade parlamentar e assumiu as funções do Parlamento, onde a oposição detém a maioria, decisões que foram revertidas mas que continuam a ser vistas como um "golpe de Estado". Desde então já morreram 33 pessoas, mais de 400 ficaram feridas e mais de mil detidos.

Ontem, à hora de fecho desta edição não havia registo de mortos, o mesmo não acontecendo com episódios de violência com a Guarda Nacional Bolivariana que, ainda na Francisco Fajardo tentou impedir a continuação da marcha em direção à Assembleia Nacional, lançando bombas de gás lacrimogéneo.

Lilian Tintori, mulher do opositor Leopoldo López (detido desde 2014), informou no Facebook, cerca das 11.40 locais que o vice-presidente da Assembleia Nacional, Freddy Guevara, havia sido ferido. O autarca Luis Somoza adiantou que o deputado tinha sido ferido no pé devido ao impacto de uma bomba de gás lacrimogéneo. Através do Twitter, vários utilizadores adiantavam que havia pessoas feridas que estavam a ser ajudadas pela Proteção Civil e voluntários.

Enquanto milhares de opositores desfilavam pelas ruas de Caracas, Maduro dirigia-se à sede do Conselho Nacional Eleitoral, no centro da capital, para apresentar o decreto que contém a sua iniciativa de convocar uma Assembleia Constituinte de Cidadãos. "A Constituinte é uma grande convocatória à união, à participação, à democracia, à paz para que o nosso povo possa ativar o seu poder constituinte original, para que possa eleger com voto universal, direto e secreto todos os constituintes", declarou Maduro.

A convocação de uma Assembleia Constituinte, anunciada pelo presidente venezuelano na segunda-feira, já foi condenada pelos EUA e vários países da América Latina, incluindo o Brasil, que considerou este ato um "golpe". Cuba e Bolívia, os tradicionais aliados de Caracas, apoiaram a atitude de Maduro.