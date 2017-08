Pub

O vice-Presidente dos Estados Unidos afirmou, na quarta-feira, no Chile que as crianças venezuelanas estão a morrer à fome e que a Venezuela está à beira de se tornar uma ditadura.

"As crianças venezuelanas estão a morrer de fome. A Venezuela está a tornar-se uma ditadura (...) e, como disse o Presidente [dos Estados Unidos, Donald] Trump, os Estados Unidos não ficarão de braços cruzados", sublinhou Mike Pence.

Pence falava num encontro empresarial organizado pela Câmara de Comércio dos Estados Unidos e pela Câmara de Comércio Chilena-Norte-americana.

O vice-Presidente norte-americano chegou na quarta-feira ao Chile para uma visita oficial depois de ter estado na Colômbia e na Argentina. Após o encontro com empresários chilenos, Pence viajou para o Panamá.

"O povo venezuelano está sofrer e a morrer. Vi-o na Colômbia. Reuni-me com refugiados que estão a viver na Colômbia", acrescentou.

Pence reiterou as críticas ao Governo da Venezuela, depois de o ter feito num encontro com a Presidente chilena, Michelle Bachelet, na sede do Governo.

O vice-Presidente assegurou que Washington usará toda a sua força diplomática e económica para restaurar a democracia na Venezuela.

"Trabalharemos com os países aliados em toda a América Latina para conseguir uma solução pacífica", disse.

Mike Pence considerou que a Venezuela está tornar-se uma ditadura, situação perante a qual Washington "não permanecerá como observador".