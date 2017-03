Pub

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou esta sexta-feira que pediu ajuda à Organização das Nações Unidas (ONU) para normalizar de maneira permanente a disponibilidade de medicamentos no setor farmacêutico e no programa governamental de saúde "Dentro do Bairro".

"Pedi apoio às Nações Unidas para atender conjunturas políticas e sociais que têm golpeado o nosso povo, que se geraram por uma guerra económica e a queda dos preços do petróleo", declarou.

Segundo Nicolás Maduro, as "Nações Unidas tem os programas mais avançados e completos do mundo para recuperar a capacidade produtiva da indústria farmacêutica" venezuelana que pode ser orientada "para os medicamentos que o povo necessita, com o objetivo de fortalecer o sistema de saúde" da Venezuela.

O anúncio teve lugar em Caracas, através da televisão estatal venezuelana, depois de receber, de uma delegação da ONU, o relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano (PNUD), que, segundo explicou, coloca a Venezuela na posição 71 dos 188 países analisados.

Maduro explicou que na Venezuela existe um modelo justo em matéria de desenvolvimento humano, que será fortalecido com o apoio da ONU.

"Estamos a estudar mecanismos para estabelecer o tema da normalização do abastecimento de medicamentos nos hospitais. Confio nas Nações Unidas e no programa PNUD para avançar", vincou.

O Presidente da Venezuela sublinhou que, apesar da "guerra económica", a Venezuela supera em desenvolvimento países como o México, o Brasil, a Colômbia e o Peru, que têm uma "economia forte" na região, o que é uma "boa notícia".

"A Venezuela está no grupo de países com o desenvolvimento humano alto. Tem valido a pena resistir, lutar, para proteger o nosso povo", frisou.

Por outro lado, ordenou ao ministro de Educação, Elías Jaua, que atenda as recomendações do 'ranking' global do Índice de Desenvolvimento Humano, para melhorar as medidas económicas e sociais venezuelanas.

É a primeira vez que a Venezuela pede ajuda internacional para o abastecimento de medicamentos, tendo, até agora, recusado eventuais ajudas humanitárias, para evitar situações que pudessem por em causa a soberania venezuelana.