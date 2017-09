Pub

Moedas como o euro, yuan chinês e o iene japonês ou a rupia indiana vão ser de livre conversão na Venezuela.

O Presidente da Venezuela anunciou quinta-feira que Caracas vai criar um novo sistema de pagamento internacional, com base em várias moedas, em alternativa ao dólar norte-americano.

"A Venezuela vai criar um novo sistema de pagamentos internacional e um cabaz com moedas de livre conversão como o yuan (da China), o euro e o iene (do Japão), a rupia (da Índia), para libertar-nos das amarras do dólar como moeda opressora do nosso país", disse Nicolas Maduro.

O anúncio teve lugar durante uma sessão especial da Assembleia Constituinte (AC), à qual Maduro apresentou oito leis em matéria económica como resposta a grave crise económica que atravessa o país.

"Um novo sistema internacional de pagamentos. Isso é imediato, uma ordem, que já se comece a implementar a todo nível. Esta decisão vai abrir o caminho para um novo sistema monetário, financeiro, internacional, e libertar-nos da chantagem do dólar", disse.

Por outro lado, Nicolas Maduro pediu à AC que autorize a criação de casas de câmbio no país e anunciou que o sistema de controlo cambial em vigor vai passar, a partir da próxima semana, a operar nessas moedas.

"Peço a maior celeridade à AC, para que rapidamente tenhamos casas de câmbio abertas e alcancemos a estabilidade cambial, neutralizemos o dólar criminoso que todos os dias causa feridas na economia nacional", frisou.

O sistema de controlo cambial, em vigor desde 2003 na Venezuela, impede a livre obtenção local de moeda estrangeira e obriga os empresários a pedirem autorizações oficiais para aceder aos dólares necessários para as importações.

Atualmente, existem três taxas de câmbio oficiais, que dependem do tipo de produto a importar, e um mercado negro onde o dólar tem uma cotação 80% superior à taxa oficial mais alta.