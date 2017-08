EPA/US DEPARTMENT OF STATE

Pub

O secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, afirmou na quinta-feira que o Governo do Presidente Donald Trump está preocupado com os desenvolvimentos na Venezuela e deu a entender que a saída do Presidente venezuelano é admissível.

O chefe de Estado venezuelano, Nicolas Maduro, acabou de promover a eleição de uma Assembleia Constituinte, com intenção de reescrever a Constituição do país.

Tillerson disse, durante uma conferência de imprensa sobre os seus primeiros seis meses no cargo, que os EUA receiam que a violência na Venezuela se possa agravar.

Em relação ao futuro, Tillerson disse: "Estamos a avaliar todas as opções de política, seja o que podemos fazer para criar condições que levem Maduro a concluir que não tem futuro e queira sair de vontade própria, seja fazer regressar o Governo à sua Constituição".