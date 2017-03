Pub

A Venezuela acusou hoje a Organização de Estados Americanos (OEA) de "perseguição" e solicitou que seja suspensa uma sessão extraordinária pedida por 18 países da região, prevista para 28 de março, para analisar a crise venezuelana, por não ter autorização de Caracas.

"A Venezuela, perante os graves e irregulares acontecimentos que se veem desenvolvendo contra o Estado venezuelano, no seio da OEA, dirigiu-se ao presidente do Conselho Permanente (Patrick Andrews) para solicitar a suspensão da sessão convocada por um grupo de países, sem contar com o consentimento devido do Governo venezuelano, tal como está contemplado nas normas que regem essa organização", pode ler-se no comunicado.

Está em curso uma perseguição contra a Venezuela, dirigido pelos EUA, através do ocupador da secretaria-geral da OEA, Luís Almagro

Por outro lado, Caracas "alerta sobre as graves consequências e perigos para a vigorosa democracia venezuelana e o seu exitoso modelo de direitos humanos, dirigidos desde a OEA" contra o seu sistema constitucional.

"Desestabilizar a Venezuela terá efeitos mais além das nossas fronteiras e pesará fortemente sobre a vida regional e o devir histórico da Pátria Grande (Venezuela, Colômbia, Chile, Equador, Argentina, Peru, Uruguai, Paraguai e Equador)", sustenta Caracas.

Por outro lado a Venezuela condena o "desmedido e ilícito" comportamento do secretário-geral da OEA, Luís Almagro e sublinha que irá atuar "com severidade e firmeza, através de meios diplomáticos, dos instrumentos de Direito Internacional e conforme a ordem constitucional venezuelana".

A 24 de março, o Canadá, a Argentina, Barbados, Bahamas, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguai, Peru, Santa Lúcia e o Uruguai, solicitaram ao Conselho Permanente a realização de uma sessão extraordinária para debater sobre a crise venezuelana e a eventual ativação da Carta Democrática Interamericana para a Venezuela.

Antes da sessão, prevista para 28 de março, a OEA prevê receber, ainda hoje, a ministra venezuelana de Relações Exteriores, Delcy Rodríguez.