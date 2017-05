Pub

A informação foi avançada pelo ex-candidato presidencial da oposição

O governador do Estado venezuelano de Miranda, Henrique Capriles Radonski, denunciou na sexta-feira que foram detidos 85 oficiais da Direção de Contra-Inteligência Militar (DGCIM), por alegadamente estarem em desacordo com o modo como atuam as forças de segurança.

"Há um grupo de oficiais, pelo menos 85, que foram detidos e que não estão na sede principal da DGCIM em Boleíta (no leste de Caracas) e foram detidos pelo facto de expressarem o seu descontentamento e de estarem completamente em desacordo com a atuação da Guarda Nacional Bolivariana (polícia militar) e da Polícia Nacional Bolivariana (reprimindo manifestações)", disse aos jornalistas.

O também ex-candidato presidencial da oposição frisou ainda que "estes oficiais fizeram-lhe chegar, através de familiares, esta informação, pedindo para que a fizesse pública".

Segundo Henrique Capriles Radonski, há também soldados que solicitaram a demissão, por não quererem continuam com uma situação conflituosa no país, que atribuem ao ministro de Relações Interiores e Justiça, Néstor Reverol.

"Quero somar a estar denúncia (...) que a responsabilidade é do senhor (Néstor) Reverol, que comanda toda a repressão com um custo humano de 37 venezuelanos que foram assassinados", disse.

Além disso, apelou aos venezuelanos para continuarem nas ruas, defendendo a Constituição e combatendo "o processo golpista" do Governo do Presidente Nicolás Maduro.