O Scania usado pelo terrorista no atentado no mercado de Natal de Berlim estava equipado com um sistema de travagem de emergência que levou o camião a parar

O atentado no mercado de Natal em Berlim do passado dia 19 matou 12 pessoas e deixou dezenas de feridos, mas a tragédia podia ter sido ainda maior se o camião utilizado pelo terrorista não estivesse equipado com um sistema de travagem de emergência.

O Scania R450 roubado pelo tunisino Anis Amri para o ataque estava equipado com a tecnologia que a União Europeia tornou obrigatória para todos os camiões com mais de 3500 kg matriculados depois de 2012.

O sistema utiliza sensores para "ler" o que se encontra à sua frente e aplica os travões se deteta algum obstáculo.

Ainda assim, foi possível utilizar o veículo para abalroar as pessoas no mercado de Natal porque o condutor pode sobrepor-se ao sistema automático, acelerando a fundo.

Os investigadores alemães que reconstroem o atentado concluíram no entanto que o automatismo foi fundamental para levar o veículo a abrandar, tendo acabado por parar em 70 - 80 metros, segundo o jornal alemão Deutsche Welle.

