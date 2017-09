Pub

Seis pessoas foram assistidas devido a problemas respiratórios

Apenas dois dias depois de uma evacuação parcial do Aeroporto de Frankfurt, na sequência de uma ameaça de bomba, várias pessoas ficaram feridas, na manhã desta segunda-feira, após um ataque com o que se pensa ser gás lacrimogéneo.

De acordo com as autoridades, seis pessoas estão a ser assistidas devido a problemas respiratórios e, a "investigação continua", disse um porta-voz da polícia, que acrescentou que os motivos do ataque "não são claros".

Uma equipa especial, de acordo com funcionários do Aeroporto de Frankfurt, já terminou as análises e não encontrou qualquer "substância perigosa", no terminal das partidas, afirma o Independent.

O check-in já reabriu e os voos estão a funcionar normalmente, afirma o mesmo jornal.

Não há, ainda, qualquer indicação de que o responsável pela situação tenha sido detido.