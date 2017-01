Pub

Ex-primeiro-ministro e candidato às primárias socialistas para as presidenciais elegeu como prioridades a refundação do projeto europeu e o serviço cívico obrigatório no seu país.

A Turquia "é um grande país e nosso amigo, mas não pode nem deve integrar a União Europeia" (UE), afirmou ontem Manuel Valls na apresentação do projeto que defende nas primárias da esquerda, cuja primeira volta decorre dia 22. O ex-primeiro-ministro de François Hollande quer ainda a suspensão do processo de alargamento da UE e considera indispensável uma conferência "a 27 para refundar" o projeto europeu.

A antecipar a dificuldade de consenso nesta última questão, propõe como alternativa uma cimeira com os Estados "voluntários", referiu Valls, que falava em Paris.

Dado como favorito nas primárias da esquerda, cuja segunda vota se realiza dia 29, Valls anunciou ainda como prioridade o aumento da despesa com o setor da Defesa para 2% do Produto Interno Bruto (PIB) até 2025, cumprindo os critérios da Aliança Atlântica e para fazer face à ameaça terrorista. Ainda a pensar neste problema, o ex-primeiro-ministro quer criar mais dez mil novos lugares nas prisões e proceder ao recrutamento por ano de mil elementos das forças de segurança.

Durante uma intervenção que se prolongou por hora e meia, seguida de um período de perguntas dos jornalistas, o socialista reivindicou o "direito à inventividade", demarcando-se de posições assumidas no passado. Três exemplos: limitar a utilização de uma disposição constitucional (artigo 49.º, n.º 3) que permite ao governo a passagem de leis sem votação no Parlamento - que usou em diferentes ocasiões - e suprimir a isenção fiscal das horas extraordinárias. Medida esta aprovada durante a presidência de François Hollande. Finalmente, e também contrário ao sustentado no passado, quando teve posições bastante liberais sobre as 35 horas semanais, Valls mostrou-se ontem mais perto da interpretação convencional da esquerda na matéria.

Num momento em que os comentadores em França afirmam estar a campanha de Valls com alguma dificuldade em ganhar dinâmica, a aproximação a posições maioritárias entre os socialistas sobre questões sociais e económicas, procuraria um duplo efeito. Por um lado esvaziar as outras candidaturas do campo socialista, em especial a do seu mais direto rival, Arnaud Montebourg; por outro, tornar o seu discurso à restante esquerda na tentativa de concentrar os votos necessários para na primeira volta das presidenciais (23 de abril) ser um dos dois mais votados e estar presente na segunda volta, a 7 de maio.

Até agora, as sondagens indicam que o confronto de 7 de maio será entre o candidato de centro-direita, François Fillon, e a dirigente da Frente Nacional, Marine Le Pen. Fillon esteve no centro das críticas do ex-governante socialista, que qualificou as propostas do primeiro como uma "vasta purga" do Estado social. "O programa da direita é punir os franceses", criando um "mecanismo implacável de desunião como o nosso país não conheceu nas últimas décadas", referiu Valls.

Colocando a candidatura sob o lema "Uma República forte, uma França justa", Valls apelou a um "sobressalto de cidadania" entre os franceses, defendendo como instrumento desse desígnio a criação de um serviço cívico obrigatório de para os jovens. Um dos principais objetivos da iniciativa, com a duração de seis meses, seria o convívio socialmente transversal da juventude francesa. Na modalidade em que existe atualmente o serviço cívico é voluntário, aberto a jovens entre os 16 a 25 anos por períodos de seis meses a um ano. Os intervenientes recebem 573 euros por mês e os campos de ação vão desde o humanitária ao desenvolvimento, da educação à cidadania e ação social.