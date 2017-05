Pub

O animal invadiu o alpendre e subiu ao parapeito de garras encostadas ao vidro da porta

Uma mulher norte-americana não ganhou para o susto quando, na semana passada, lhe apareceu um grande urso castanho no alpendre enquanto estava a fazer brownies. O animal subiu ao parapeito da casa, situada em Avon, no Connecticut, de garras encostadas ao vidro da porta, a espreitar o que se passava no interior da cozinha.

Nas imagens, até parece que o urso tem um ar amigável (se é que isso é possível), mas numa chamada feita para as emergências, um vizinho garante que este era bem assustador. "Não tem medo de barulho, gritos ou batidas", diz.

Quando a polícia chegou ao local, o urso já tinha ido embora.

