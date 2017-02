Pub

Explosivo era do mesmo tipo do usado no atentado terrorista de Paris

A Universidade de Bristol, em Inglaterra, foi parcialmente evacuada após um aluno ter feito, por engano, num laboratório de química o mesmo explosivo usado nos ataques terroristas de Paris. O incidente ocorreu a 3 de fevereiro, segundo o The Guardian, mas apenas agora foi divulgado pela universidade.

A instituição esclareceu que o triperóxido de triacetona (TATP), que é altamente explosivo, foi "criado sem intenção durante um procedimento de rotina", obrigando à evacuação do local.

A polícia, os bombeiros e especialistas em explosivos foram chamados à universidade para realizarem uma explosão controlada. Não houve feridos.

Os militantes do Estado Islâmico usaram TATP nos coletes de explosivos usados durante os atentados em Paris em novembro de 2015 que mataram 130 pessoas. A polícia belga encontrou também TATP em Bruxelas após a explosão terrorista no aeroporto.

"O aluno estava a seguir um método publicado e o risco de criar TATP como um produto secundário [da experiência] já tinha sido identificado durante procedimentos de avaliação de riscos", explicou o porta-voz da universidade.

"Temos sólidos planos de contingência para lidar com casos desta natureza", continuou o porta-voz, acrescentando que a universidade está a ponderar rever os procedimentos de avaliação de risco no departamento de química.