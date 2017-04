Pub

Presidente da companhia aérea voltou a pedir desculpas. Passageiro expulso já deu os primeiros passos para processar empresa

A companhia aérea United Airlines vai reembolsar todos os passageiros que estavam no avião onde um homem foi agredido. David Dao foi arrastado violentamente para fora da aeronave pois, devido a um erro da companhia, foram vendidos mais bilhetes do que o suposto.

O caso gerou polémica e imagens do médico ensanguentado a ser arrastado foram partilhadas nas redes sociais.

O CEO da United Airlines Oscar Munoz pediu várias vezes desculpas pelo incidente, mas também emitiu um comunicado para os funcionários da empresa em que dizia que o passageiro expulso foi "indisciplinado e beligerante".

Após uma grande queda nas ações e vendas da empresa e várias reclamações, Munoz anunciou que os passageiros do voo 3411 serão todos compensados, podendo receber o reembolso em dinheiro, créditos para viagens ou milhas.

Na altura, a companhia aérea ofereceu 800 dólares aos passageiros que se voluntariassem a abdicar de viajar.

Munoz disse esta quarta-feira numa entrevista que ficou envergonhado ao ver os vídeos que circulam na internet e prometeu rever as normas de remoção de passageiros, segundo o The Guardian.

"Isto nunca mais vai acontecer num voo da United. Essa é a minha promessa", disse o CEO. Esta é a quarta vez que o presidente fala sobre o incidente.

O passageiro expulso do avião foi identificado como David Dao, de 69 anos. Dao é médico e disse na altura do incidente que tinha acabado de sair de um hospital em Chicago e ia ver pacientes em Louisville no dia seguinte.

Os advogados de Dao pediram à companhia aérea e à cidade de Chicago para guardar as provas do incidente, o que pode indicar que o médico pretende processar a United Airlines, já que este é um dos primeiros passos para abrir um processo, segundo o The Guardian.

Um vídeo publicado recentemente nas redes sociais mostra a discussão entre David Dao e os seguranças do aeroporto antes de o médico ser expulso.

