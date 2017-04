Pub

A United Airlines conseguiu um acordo extrajudicial com um passageiro que foi expulso à força de um dos seus aviões, a 09 de abril, anunciou hoje a companhia norte-americana.

A empresa refere, em comunicado, ter alcançado uma "solução amigável" para encerrar este "infeliz incidente".

A defesa legal de David Dao, um médico de 69 anos, tinha ameaçado levar o caso a tribunal já que garantia que o passageiro tinha sofrido uma contusão cerebral, uma rutura nasal e perdido um dos dentes quando foi expulso do avião por faltarem lugares.

A expulsão de David Dao, por terem sido vendidos mais lugares do que os disponíveis no avião, foi filmada por outros passageiros e teve grande divulgação mas redes sociais e na comunicação social.

Esta situação levou os diretores da United Airlines a desculparem-se publicamente e a alterar os seus regulamentos para casos como este.

"Esperamos concretizar as melhorias que temos anunciado, que põem os nossos clientes no centro de tudo o que fazemos", acrescenta o comunicado, sem acrescentar mais pormenores acerca do acordo.