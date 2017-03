Pub

Os dois partidos têm três semanas para chegar a um acordo de governo e evitar regresso ao controlo direto de Londres

Foi quase até ao último voto. Ou até aos últimos mil votos. Pouco mais de um milhar de boletins fizeram a diferença nas eleições na Irlanda do Norte. A vitória, com 28,1%, caiu para o lado dos pró-britânicos do Partido Democrático Unionista (DUP na sigla inglesa). Os nacionalistas do Sinn Féin, que defendem uma só Irlanda, somaram 27,9%. O DUP ficou com 28 dos 90 deputados em disputa, um a mais do que o seu principal adversário político.

Apesar de sair das urnas como o partido mais votado, a vitória tem um travo amargo para os unionistas, que viram quase eliminada a vantagem de 10 deputados que traziam das eleições anteriores, disputadas em maio do ano passado. A contenda desta quinta-feira teve que ser antecipada depois de, em janeiro, Martin McGuinness do Sinn Féin - que ocupava o cargo de vice-primeiro ministro no governo de coligação com o DUP - ter apresentado a demissão. Outra diferença é o facto de nestas eleições o número de deputados eleitos - para reduzir custos - ter passado de 118 para 90. A afluência às urnas foi de 64,7%, a mais alta desde 1998.

Os dois partidos mais votados têm agora três semanas para formar um novo governo conjunto e evitar assim um retorno ao controlo direto de Londres, algo que aconteceu pela última vez entre 2002 e 2007. Não será fácil tendo em conta que as relações estão bastante tensas. Uma das condições que o Sinn Féin - agora liderado pela ex-ministra da Saúde Michelle O"Neill - impõe para regressar ao executivo é a saída de cena de Arlene Foster, a primeira-ministra que acabou de ser reeleita, por esta estar a ser alvo de inquérito relacionado com a atribuição de subsídios energéticos.

Ao não ter conseguido garantir pelo menos 30 lugares no Parlamento, o DUP perdeu o poder que tinha até agora de sozinho conseguir vetar legislação. Nunca como nestas eleições o Sinn Féin, tradicionalmente apoiado pelos católicos, ficou tão próximo de ser a força política mais votada na Irlanda do Norte, região de maioria protestante.